Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
|Lukrative Bank of America-Investition?
|
11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Papier Bank of America-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bank of America-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Bank of America-Aktie statt. Der Schlusskurs der Bank of America-Anteile betrug an diesem Tag 53,63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Bank of America-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,865 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bank of America-Aktie auf 50,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,50 Prozent verringert.
Der Marktwert von Bank of America betrug jüngst 346,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bank of America Corp.
Analysen zu Bank of America Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bank of America Corp.
|45,63
|-0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.