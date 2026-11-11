S&P 500-Papier Bank of America-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bank of America-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Bank of America eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Bank of America-Aktie statt. Der Schlusskurs der Bank of America-Anteile betrug an diesem Tag 53,63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Bank of America-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,865 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bank of America-Aktie auf 50,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,50 Prozent verringert.

Der Marktwert von Bank of America betrug jüngst 346,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at