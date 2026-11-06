Bank of New York Mellon Aktie

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WKN DE: A0MVKA / ISIN: US0640581007

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Lukratives Bank of New York Mellon-Investment? 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Papier Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of New York Mellon-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Bank of New York Mellon-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Bank of New York Mellon-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Bank of New York Mellon-Aktie bei 108,42 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,922 Bank of New York Mellon-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 136,04 USD, da sich der Wert einer Bank of New York Mellon-Aktie am 05.11.2026 auf 147,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,04 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Bank of New York Mellon eine Marktkapitalisierung von 102,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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