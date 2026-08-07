S&P 500-Papier Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of New York Mellon von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bank of New York Mellon-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde die Bank of New York Mellon-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 40,50 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Bank of New York Mellon-Aktie investiert hat, hat nun 246,914 Anteile im Depot. Die gehaltenen Bank of New York Mellon-Papiere wären am 06.08.2026 39 214,81 USD wert, da der Schlussstand 158,82 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 292,15 Prozent zugenommen.

Bank of New York Mellon wurde am Markt mit 108,03 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at