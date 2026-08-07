Bank of New York Mellon Aktie
WKN DE: A0MVKA / ISIN: US0640581007
|Lohnender Bank of New York Mellon-Einstieg?
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of New York Mellon von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Bank of New York Mellon-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 40,50 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Bank of New York Mellon-Aktie investiert hat, hat nun 246,914 Anteile im Depot. Die gehaltenen Bank of New York Mellon-Papiere wären am 06.08.2026 39 214,81 USD wert, da der Schlussstand 158,82 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 292,15 Prozent zugenommen.
Bank of New York Mellon wurde am Markt mit 108,03 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bank of New York Mellon
Analysen zu Bank of New York Mellon
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bank of New York Mellon
|136,00
|-0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.