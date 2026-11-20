Wer vor Jahren in Bank of New York Mellon-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Bank of New York Mellon-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 57,07 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Bank of New York Mellon-Aktie investierten, hätten nun 175,223 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 25 377,61 USD, da sich der Wert eines Bank of New York Mellon-Papiers am 19.11.2026 auf 144,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 153,78 Prozent gesteigert.

Bank of New York Mellon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 99,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at