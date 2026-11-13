Bank of New York Mellon Aktie

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WKN DE: A0MVKA / ISIN: US0640581007

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Profitable Bank of New York Mellon-Anlage? 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Papier Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bank of New York Mellon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Bank of New York Mellon-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bank of New York Mellon-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 45,40 USD. Bei einem Bank of New York Mellon-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,026 Bank of New York Mellon-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 152,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 365,42 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 236,54 Prozent.

Bank of New York Mellon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 102,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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