Bank of New York Mellon Aktie
WKN DE: A0MVKA / ISIN: US0640581007
|Frühes Investment
|
18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bank of New York Mellon von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Bank of New York Mellon-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Bank of New York Mellon-Anteile an diesem Tag 44,80 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 223,214 Bank of New York Mellon-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.09.2026 34 156,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 153,02 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 241,56 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Bank of New York Mellon bezifferte sich zuletzt auf 103,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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