Bank of New York Mellon Aktie

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WKN DE: A0MVKA / ISIN: US0640581007

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Lohnende Bank of New York Mellon-Investition? 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Papier Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bank of New York Mellon von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Bank of New York Mellon-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Bank of New York Mellon-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 103,35 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Bank of New York Mellon-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,968 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Bank of New York Mellon-Aktie auf 162,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156,99 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 56,99 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Bank of New York Mellon eine Börsenbewertung in Höhe von 110,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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