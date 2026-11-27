Bank of New York Mellon Aktie
WKN DE: A0MVKA / ISIN: US0640581007
|Investmentbeispiel
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Papier Bank of New York Mellon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bank of New York Mellon von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Bank of New York Mellon-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Bank of New York Mellon-Aktie bei 47,47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Bank of New York Mellon-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,107 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 147,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 310,01 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 210,01 Prozent angezogen.
Alle Bank of New York Mellon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 98,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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