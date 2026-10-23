Bank of New York Mellon Aktie

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WKN DE: A0MVKA / ISIN: US0640581007

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Lukrativer Bank of New York Mellon-Einstieg? 23.10.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Bank of New York Mellon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bank of New York Mellon-Investment von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bank of New York Mellon-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Bank of New York Mellon-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 59,71 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,748 Bank of New York Mellon-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 433,76 USD, da sich der Wert einer Bank of New York Mellon-Aktie am 22.10.2026 auf 145,32 USD belief. Damit wäre die Investition um 143,38 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Bank of New York Mellon belief sich zuletzt auf 98,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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