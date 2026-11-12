Baxter International Aktie

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WKN: 853815 / ISIN: US0718131099

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Performance unter der Lupe 12.11.2026 16:03:44

S&P 500-Papier Baxter International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Baxter International-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Baxter International-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Baxter International-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,70 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Baxter International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 53,476 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 26,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 408,56 USD wert. Damit wäre die Investition um 40,86 Prozent gestiegen.

Alle Baxter International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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