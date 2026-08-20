Baxter International Aktie

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WKN: 853815 / ISIN: US0718131099

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Baxter International-Anlage unter der Lupe 20.08.2026 16:04:01

S&P 500-Papier Baxter International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baxter International von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Baxter International gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Baxter International-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24,27 USD. Bei einem Baxter International-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41,203 Baxter International-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 097,65 USD, da sich der Wert eines Baxter International-Anteils am 19.08.2026 auf 26,64 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,77 Prozent zugenommen.

Am Markt war Baxter International jüngst 13,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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