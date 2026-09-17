Baxter International Aktie

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WKN: 853815 / ISIN: US0718131099

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Lohnendes Baxter International-Investment? 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Papier Baxter International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Baxter International-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Baxter International-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Baxter International-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Baxter International-Anteile an diesem Tag bei 23,20 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Baxter International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 431,034 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Baxter International-Aktie auf 23,53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 142,24 USD wert. Mit einer Performance von +1,42 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Baxter International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,26 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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