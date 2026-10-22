Baxter International Aktie

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WKN: 853815 / ISIN: US0718131099

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Baxter International-Investition 22.10.2026 16:03:46

S&P 500-Papier Baxter International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baxter International von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Baxter International-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Baxter International-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 32,69 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Baxter International-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,590 Baxter International-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 755,58 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24,44 Prozent verringert.

Baxter International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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