Baxter International Aktie
WKN: 853815 / ISIN: US0718131099
|Lohnende Baxter International-Investition?
|
06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Papier Baxter International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baxter International-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Baxter International-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 74,83 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Baxter International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 133,636 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.08.2026 3 652,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,33 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 63,48 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Baxter International eine Börsenbewertung in Höhe von 14,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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