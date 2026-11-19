Vor Jahren in Baxter International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Baxter International-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Baxter International-Papier bei 35,46 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Baxter International-Aktie investiert hat, hat nun 282,008 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 377,33 USD, da sich der Wert eines Baxter International-Anteils am 18.11.2026 auf 26,16 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 26,23 Prozent verkleinert.

Baxter International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at