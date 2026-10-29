Baxter International Aktie

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WKN: 853815 / ISIN: US0718131099

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Langfristige Performance 29.10.2026 16:03:51

S&P 500-Papier Baxter International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baxter International von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Baxter International-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Baxter International-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Baxter International-Aktie bei 78,96 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Baxter International-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 126,646 Baxter International-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 224,42 USD, da sich der Wert eines Baxter International-Anteils am 28.10.2026 auf 25,46 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 67,76 Prozent vermindert.

Baxter International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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