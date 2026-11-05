Baxter International Aktie
WKN: 853815 / ISIN: US0718131099
|Rentables Baxter International-Investment?
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05.11.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Baxter International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Baxter International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 05.11.2016 wurde die Baxter International-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Baxter International-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 46,99 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,128 Baxter International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2026 56,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,50 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 43,61 Prozent verkleinert.
Baxter International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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