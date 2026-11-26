Baxter International Aktie
WKN: 853815 / ISIN: US0718131099
|Langfristige Anlage
|
26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Papier Baxter International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Baxter International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 26.11.2021 wurde die Baxter International-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Baxter International-Aktie bei 76,29 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Baxter International-Aktie investiert, befänden sich nun 1,311 Baxter International-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Baxter International-Aktien wären am 25.11.2026 35,73 USD wert, da der Schlussstand 27,26 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 35,73 USD, was einer negativen Performance von 64,27 Prozent entspricht.
Baxter International wurde am Markt mit 13,97 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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