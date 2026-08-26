Becton, Dickinson Aktie
WKN: 857675 / ISIN: US0758871091
|Becton, Dickinson-Investment
|
26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Papier Becton, Dickinson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Becton, Dickinson von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Becton, Dickinson-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 175,47 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Becton, Dickinson-Aktie investiert hat, hat nun 0,570 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 108,16 USD, da sich der Wert einer Becton, Dickinson-Aktie am 25.08.2026 auf 189,78 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 8,16 Prozent vermehrt.
Becton, Dickinson wurde am Markt mit 51,88 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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