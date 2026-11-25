Becton, Dickinson Aktie
WKN: 857675 / ISIN: US0758871091
|Langfristige Performance
|
25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Papier Becton, Dickinson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Becton, Dickinson von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Becton, Dickinson-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 195,49 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,115 Becton, Dickinson-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 1 125,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 220,00 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,54 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Becton, Dickinson belief sich jüngst auf 58,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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