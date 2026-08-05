S&P 500-Papier Becton, Dickinson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Becton, Dickinson-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde das Becton, Dickinson-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 176,89 USD wert. Bei einem Becton, Dickinson-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,565 Becton, Dickinson-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.08.2026 96,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 170,12 USD belief. Mit einer Performance von -3,83 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Becton, Dickinson belief sich zuletzt auf 46,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at