S&P 500-Papier Becton, Dickinson-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Becton, Dickinson von vor 3 Jahren eingebracht

Die Becton, Dickinson-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 266,76 USD. Bei einem Becton, Dickinson-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,487 Becton, Dickinson-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Becton, Dickinson-Papiers auf 179,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 713,90 USD wert. Mit einer Performance von -32,86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Becton, Dickinson wurde am Markt mit 50,36 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at