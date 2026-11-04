Becton, Dickinson Aktie

Becton, Dickinson ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857675 / ISIN: US0758871091

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Becton, Dickinson-Anlage 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Papier Becton, Dickinson-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Becton, Dickinson von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Becton, Dickinson-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 04.11.2023 wurde das Becton, Dickinson-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Becton, Dickinson-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 258,91 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Becton, Dickinson-Aktie investiert hat, hat nun 3,862 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Becton, Dickinson-Aktie auf 198,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 765,40 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 23,46 Prozent gleich.

Becton, Dickinson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 54,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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