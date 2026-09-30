Becton, Dickinson Aktie
WKN: 857675 / ISIN: US0758871091
|Profitables Becton, Dickinson-Investment?
|
30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Papier Becton, Dickinson-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Becton, Dickinson von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das Becton, Dickinson-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 187,17 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Becton, Dickinson-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 53,427 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (181,97 USD), wäre die Investition nun 9 722,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,78 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Becton, Dickinson eine Börsenbewertung in Höhe von 50,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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