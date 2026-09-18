S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berkshire Hathaway-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Berkshire Hathaway-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Berkshire Hathaway-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 145,01 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Berkshire Hathaway-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,896 Berkshire Hathaway-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 511,48 USD, da sich der Wert eines Berkshire Hathaway-Anteils am 17.09.2026 auf 509,20 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 251,15 Prozent erhöht.

Alle Berkshire Hathaway-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,11 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at