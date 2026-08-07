S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Berkshire Hathaway eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Berkshire Hathaway-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 362,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,758 Berkshire Hathaway-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 1 446,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 524,61 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,69 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Berkshire Hathaway eine Börsenbewertung in Höhe von 1,12 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at