Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
|Performance im Blick
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Berkshire Hathaway-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 362,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,758 Berkshire Hathaway-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 1 446,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 524,61 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,69 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Berkshire Hathaway eine Börsenbewertung in Höhe von 1,12 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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