Berkshire Hathaway Aktie

Berkshire Hathaway für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Berkshire Hathaway eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Berkshire Hathaway-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 362,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,758 Berkshire Hathaway-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 1 446,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 524,61 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,69 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Berkshire Hathaway eine Börsenbewertung in Höhe von 1,12 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B

mehr Nachrichten

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. B

mehr Analysen
15.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
05.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Berkshire Hathaway Inc. B 448,90 -1,13% Berkshire Hathaway Inc. B

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15:50 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen