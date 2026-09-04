Berkshire Hathaway Aktie

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WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026

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Berkshire Hathaway-Anlage unter der Lupe 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Berkshire Hathaway-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 01.09.2023 wurde die Berkshire Hathaway-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 362,46 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Berkshire Hathaway-Aktie investierten, hätten nun 27,589 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Berkshire Hathaway-Papiers auf 508,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 018,93 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,19 Prozent erhöht.

Der Berkshire Hathaway-Wert an der Börse wurde auf 1,08 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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