Berkshire Hathaway Aktie

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WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026

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Berkshire Hathaway-Investition 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berkshire Hathaway von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berkshire Hathaway von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Berkshire Hathaway eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Berkshire Hathaway-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 287,89 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,735 Berkshire Hathaway-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (506,93 USD), wäre die Investition nun 17 608,46 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 76,08 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Berkshire Hathaway betrug jüngst 1,10 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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