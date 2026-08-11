Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
|Lukratives Best Buy-Investment?
|
11.08.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Best Buy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Best Buy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Best Buy-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Best Buy-Papier bei 34,62 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Best Buy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 288,850 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 10.08.2026 23 809,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 82,43 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 138,10 Prozent erhöht.
Am Markt war Best Buy jüngst 17,29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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