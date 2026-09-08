Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
|Rentables Best Buy-Investment?
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08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Best Buy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Best Buy von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 08.09.2016 wurde die Best Buy-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37,92 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Best Buy-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,637 Best Buy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 238,05 USD, da sich der Wert eines Best Buy-Papiers am 04.09.2026 auf 90,27 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 138,05 Prozent.
Der Börsenwert von Best Buy belief sich zuletzt auf 19,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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