S&P 500-Papier Best Buy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Best Buy von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Best Buy-Aktie gebracht.

Am 22.09.2023 wurden Best Buy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Best Buy-Aktie bei 69,25 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Best Buy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 144,404 Best Buy-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 93,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 461,37 USD wert. Mit einer Performance von +34,61 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Best Buy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at