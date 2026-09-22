Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
|Hochrechnung
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22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Best Buy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Best Buy von vor 3 Jahren eingebracht
Am 22.09.2023 wurden Best Buy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Best Buy-Aktie bei 69,25 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Best Buy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 144,404 Best Buy-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 93,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 461,37 USD wert. Mit einer Performance von +34,61 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Best Buy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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