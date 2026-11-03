S&P 500-Papier Best Buy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Best Buy von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Best Buy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Best Buy-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 38,11 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Best Buy-Aktie investiert hat, hat nun 262,398 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 96,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 226,97 USD wert. Damit wäre die Investition 152,27 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Best Buy bezifferte sich zuletzt auf 20,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at