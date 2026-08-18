S&P 500-Papier Best Buy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Best Buy-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Best Buy-Investment verdienen können.

Die Best Buy-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Best Buy-Papier an diesem Tag 71,80 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Best Buy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,393 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 119,00 USD, da sich der Wert eines Best Buy-Papiers am 17.08.2026 auf 85,44 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 119,00 USD, was einer positiven Performance von 19,00 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Best Buy belief sich zuletzt auf 18,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at