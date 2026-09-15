Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
|Best Buy-Performance
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15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Best Buy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Best Buy-Investment von vor einem Jahr verdient
Die Best Buy-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 74,55 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 13,414 Best Buy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Best Buy-Aktie auf 94,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 272,03 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,20 Prozent vermehrt.
Best Buy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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