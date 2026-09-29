Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
|Langfristige Performance
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29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Best Buy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Best Buy von vor 5 Jahren bedeutet
Am 29.09.2021 wurde das Best Buy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 109,43 USD. Bei einem Best Buy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,914 Best Buy-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 89,91 USD gerechnet, wäre die Investition nun 82,16 USD wert. Damit wäre die Investition 17,84 Prozent weniger wert.
Best Buy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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