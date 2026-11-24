Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
|Frühes Investment
|
24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Best Buy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Best Buy von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Best Buy-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Best Buy-Aktie an diesem Tag 116,69 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 85,697 Best Buy-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 312,62 USD, da sich der Wert einer Best Buy-Aktie am 23.11.2026 auf 97,00 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 8 312,62 USD, was einer negativen Performance von 16,87 Prozent entspricht.
Best Buy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,67 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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