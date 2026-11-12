S&P 500-Papier Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bio-Techne-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Bio-Techne-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 12.11.2016 wurden Bio-Techne-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 26,62 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 375,622 Bio-Techne-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 345,29 USD, da sich der Wert einer Bio-Techne-Aktie am 11.11.2026 auf 72,80 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +173,45 Prozent.

Der Börsenwert von Bio-Techne belief sich jüngst auf 11,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at