Bio-Techne Aktie
WKN DE: A12ENG / ISIN: US09073M1045
|Lukrative Bio-Techne-Anlage?
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12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bio-Techne-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 12.11.2016 wurden Bio-Techne-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 26,62 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 375,622 Bio-Techne-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 345,29 USD, da sich der Wert einer Bio-Techne-Aktie am 11.11.2026 auf 72,80 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +173,45 Prozent.
Der Börsenwert von Bio-Techne belief sich jüngst auf 11,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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