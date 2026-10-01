S&P 500-Papier Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bio-Techne-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Bio-Techne-Einstiegs gewesen.

Am 01.10.2023 wurde die Bio-Techne-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 68,07 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 146,908 Bio-Techne-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.09.2026 10 646,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72,47 USD belief. Damit wäre die Investition um 6,46 Prozent gestiegen.

Bio-Techne markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at