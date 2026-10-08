Bio-Techne Aktie

Bio-Techne für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12ENG / ISIN: US09073M1045

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Performance im Blick 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Bio-Techne-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bio-Techne von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Bio-Techne-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Bio-Techne-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Bio-Techne-Aktie bei 119,91 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Bio-Techne-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,834 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 72,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,49 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 39,51 Prozent.

Bio-Techne markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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