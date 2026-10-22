Bio-Techne Aktie
WKN DE: A12ENG / ISIN: US09073M1045
|Rentables Bio-Techne-Investment?
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22.10.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Bio-Techne-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bio-Techne von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Bio-Techne-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 63,79 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Bio-Techne-Papier investiert hätte, hätte er nun 156,764 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 387,36 USD, da sich der Wert eines Bio-Techne-Anteils am 21.10.2026 auf 72,64 USD belief. Mit einer Performance von +13,87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Bio-Techne eine Marktkapitalisierung von 11,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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