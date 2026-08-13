S&P 500-Papier Bio-Techne-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bio-Techne von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Bio-Techne-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Bio-Techne-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 116,74 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Bio-Techne-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,566 Bio-Techne-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 618,75 USD, da sich der Wert eines Bio-Techne-Papiers am 12.08.2026 auf 72,23 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,12 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Bio-Techne einen Börsenwert von 11,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at