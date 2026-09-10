S&P 500-Papier Bio-Techne-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bio-Techne-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Bio-Techne-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Bio-Techne-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 129,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 77,401 Bio-Techne-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 72,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 592,21 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 44,08 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Bio-Techne eine Börsenbewertung in Höhe von 11,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at