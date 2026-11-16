BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
|Profitables BlackRock-Investment?
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackRock-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die BlackRock-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das BlackRock-Papier bei 1 057,94 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die BlackRock-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,945 BlackRock-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BlackRock-Aktie auf 1 222,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 155,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,59 Prozent erhöht.
BlackRock markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 197,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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