S&P 500-Papier BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackRock von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in BlackRock eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem BlackRock-Papier statt. Zur Schlussglocke war das BlackRock-Papier an diesem Tag 370,10 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,270 BlackRock-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 1 173,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 317,14 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 217,14 Prozent angewachsen.

Insgesamt war BlackRock zuletzt 190,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at