S&P 500-Papier BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackRock von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BlackRock eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das BlackRock-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 700,54 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die BlackRock-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,275 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BlackRock-Aktie auf 1 164,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 622,61 USD wert. Damit wäre die Investition um 66,23 Prozent gestiegen.

Insgesamt war BlackRock zuletzt 189,38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at