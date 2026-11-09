S&P 500-Papier BlackRock-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BlackRock-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BlackRock gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit BlackRock-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das BlackRock-Papier bei 364,42 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die BlackRock-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,274 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen BlackRock-Aktien wären am 06.11.2026 323,49 USD wert, da der Schlussstand 1 178,87 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 223,49 Prozent angewachsen.

Alle BlackRock-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 192,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at