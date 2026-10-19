S&P 500-Papier BlackRock-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BlackRock-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in BlackRock-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der BlackRock-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 1 161,16 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die BlackRock-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,086 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 97,69 USD, da sich der Wert einer BlackRock-Aktie am 16.10.2026 auf 1 134,38 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 2,31 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte BlackRock einen Börsenwert von 184,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at