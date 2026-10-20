S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Blackstone von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Blackstone-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Blackstone-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 94,42 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,591 Blackstone-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 107,09 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 134,19 USD wert. Damit wäre die Investition um 13,42 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Blackstone belief sich zuletzt auf 132,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at