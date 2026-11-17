Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
|Lohnendes Blackstone-Investment?
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17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Blackstone von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Blackstone-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 104,96 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Blackstone-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 95,274 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.11.2026 11 148,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 117,01 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,48 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Blackstone betrug jüngst 148,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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