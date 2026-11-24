Wer vor Jahren in Blackstone eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 24.11.2021 wurden Blackstone-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Blackstone-Papier an diesem Tag bei 148,23 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,675 Blackstone-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 78,16 USD, da sich der Wert eines Blackstone-Anteils am 23.11.2026 auf 115,86 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,84 Prozent.

Jüngst verzeichnete Blackstone eine Marktkapitalisierung von 137,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at